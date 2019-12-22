مختبر لتحلية المياه المستخرجة من آبار البترول

المصدر: العين - داوود محمد

دشنت كلية العلوم في جامعة الإمارات مختبراً بالشراكة مع جامعة أكيتا اليابانية، ويحتوي على أجهزة جيوفيزيائية متطورة كجهاز لقياس الجاذبية الأرضية، وجهاز الكهرومغناطيسية لقياس المجال الكهربائي والمغناطيسي للأرض، وتم عرض الجهاز الجديد المتخصص في تحلية المياه وتحديداً المياه المستخرجة من آبار البترول، ومياه البحيرات، وغيرها، ويخدم المختبر أبحاثاً في مجالات عدة، مثل الطاقات المتجددة: كالطاقة الحرارية الأرضية وعلوم الأرض (الجيوفيزياء).

وأكد الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بالجامعة أن هذا المختبر يأتي في إطار سعي الجامعة للترويج لبيئة داعمة للأبحاث العلمية من خلال البنية التحتية، وسيلعب المختبر دوراً مهماً في تدريب الطلبة على أحدث المعدات العالمية في مجال الجيولوجيا وتطبيقاتها، وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات في مجال المياه والطاقة.

آفاق جديدة

من جهته، أشار الدكتور حكيم صايبي الأستاذ المشارك في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم والمشرف على المختبر إلى أن هذا المختبر سيفتح آفاقاً جديدة في مجالات علوم الأرض والطاقات المتجددة وسيعم بالفائدة الكبيرة.

أبحاث

وأشار الدكتور صايبي إلى أهمية الأجهزة التي يحتويها المختبر ومدى فائدتها في تحلية المياه وجعلها صالحة للاستعمالات المتعددة مثل الزراعة والصناعة والشرب، حيث تم أخذ عينات من المياه المختلطة بالبترول من حقل بترولي بأبوظبي ومن بحيرة زاخر، ومن حوض مياه المبزرة بمدينة العين، وتمكن الجهاز من تحلية هذه العينات الثلاث بشكل نقي تماماً، هناك أيضاً أبحاث واعدة ينتظر أن يحققها المختبر خلال الخمس سنوات المقبلة.