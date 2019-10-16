6 منصات ذكية تحاكي توجهات تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم 6 منصات ذكية تهدف إلى دمج التكنولوجيا في مجال التعليم، ومن أجل إنشاء مسارات متكيفة للطلاب وبيانات تقييمية للمعلمين.

وتندرج تلك المنصة تحت منصات التعلم الذكي «مجمع مدرسي متكامل» التي تهدف إلى إكساب الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين الرقمية، إذ يبلغ عدد المدارس التي تستخدم المنصة 592 مدرسة، ويستخدمها أكثر من 275 ألف طالب وطالبة، و21 ألف معلم ومعلمة، كما تم إطلاق هذا العام منصة تحاكي توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي.

صرح بذلك المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للخدمات المساندة والرقابة.

خدمات

وتفصيلاً قال الحمادي: إن بوابة التعلم الذكي توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التعليمية التي تجاري التغيرات التكنولوجية المستمرة، وذلك من أجل تسهيل العملية التعليمية وتزويد كل المشاركين فيها سواء معلمين أو طلاب أو منسقين أكاديميين أو مسؤولين عن النظام بالإمكانيات اللازمة.

وأوضح أن الوزارة اعتبرته مجتمعاً رقمياً يدعم التعلم التعاوني والتواصل الفعال بين كل المعنيين ويضمن رقابة مرنة على الطلبة من خلال إتاحته لأولياء الأمور الاطلاع على سير العملية التعليمية، كما أسهمت البوابة في اختصار الوقت والجهد على أولياء الأمور للتعرف إلى أداء أبنائهم من خلال إمكانية التواصل المباشر مع إدارة المدرسة.

مصادر رقمية

وأضاف الحمادي أن المنصات الرقمية التي تندرج تحت منصة التعلم الذكي منها «EduShare» وهي مكتبة إلكترونية تحوي العديد من المصادر الرقمية والتفاعلية مثل الأبحاث، والوسائط المتعددة، وجميع أنواع محتويات التعلّم الإلكترونية، فهو منصة تعليمية عبر الإنترنت تُتيح إمكانية نشر المواد التعليمية، وتصنيفها، وكذلك مراجعتها.

وطرحت الوزارة منصة «أليكس» التعليمية من دون مقابل وتعتبر من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي عالمياً لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية وتقدمها وزارة التربية والتعليم خصيصاً لطلبتها لصقل مهاراتهم والارتقاء بهم وذلك من الصف السابع وحتى الحادي عشر.

ووضعت وزارة التربية والتعليم برنامج «الديوان» والذي يسمح للمعلمين والطلاب في المدارس الحكومية بعرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الحاسب الخاصة بهم، والتفاعل معها بطريقة سلسة.

بيئة تدريب

ويهدف نظام Learning Curve إلى تسهيل بيئة التدريب وتزويد كل من المتدربين والمدربين بالإمكانيات اللازمة لتسيير عملية الالتحاق بمسارات التدريب المختلفة وإتمامها بنجاح وذلك من خلال مجموعة من الإمكانيات المتاحة من خلال أقسام النظام، ويسمح هذا النظام بتنظيم محاضرات وتشاركها بين المدارس والمعلمين عن بعد، حيث بلغ عدد المتدربين على النظام أكثر من 21000 متدرب.

وطرحت الوزارة حديثاً منصة «سينشري» التي تتوافق مع تطلعات الدولة في الذكاء الاصطناعي ويستخدمها نحو 44 مدرسة حكومية وتستهدف تحديداً طلبة صفوف النخبة لكل مواد العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات باللغة الإنجليزية وتهدف إلى تحسين مهارات الطلبة.