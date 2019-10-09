الإمارات تشارك بأولمبياد الرياضيات والفيزياء ومناهزات «العربية» في عُمان

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شارك وفد من المدرسة الإماراتية مكون 13 طالباً في أولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019 وأولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث GPhO2019 ومناهزات اللغة العربية الثالث، بواقع 4 طلبة في أولمبياد الفيزياء و6 بالرياضيات و3 طلبة في مناهزات اللغة العربية المقامة ضمن المسابقة، والتي ينظمها مكتب التربية العربي في سلطنة عمان، بمشاركة نخبة من الطلبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

حرص

وأشاد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، بحرص الفريق المشارك بمسابقة الأولمبياد الخليجي وتفانيهم لتحقيق نتائج مشرفة، وأثنى على جهود منظمي المسابقة، مثمناً سعيهم الرامي لتمكين الأجيال المقبلة من مسارات العلوم المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر انعقاد المسابقة في مسقط، التي تهدف إلى تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة الموهوبين، وتعزيز روح التنافس الشريف بين طلبة الدول الأعضاء، ومشاركة وتميز الدول الأعضاء في الأولمبياد العالمية، بالإضافة إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في هذه العلوم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وتعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وبما يملكونه من قدرات ومواهب وإبداعات، والإسهام في تطوير المناهج في الدول الأعضاء في المكتب.

ارتقاء

وقال الحمادي: إن مشاركة وزارة التربية والتعليم في المسابقة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى صقل مواهب الطلبة والارتقاء بقدراتهم التنافسية وترجمة كذلك لجهودها الحثيثة التي تستهدف تمكين الطلبة من منظومة المهارات والكفاءات العالمية المتنوعة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون وتعزيز روح التنافس الشريف فيما بينهم، إلى جانب اكتشاف الطلبة الموهوبين في هذه العلوم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وتنعقد في الفترة من 6-10 أكتوبر 2019، حيث يقيمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لرفع مستوى التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء بالمكتب، في هذه المجالات المهمة.

ويشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي GMO ستة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بالمكتب، يتنافسون على الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الرياضيات المختلفة (الجبر، الهندسة، نظرية الأعداد، التركيبات).

ويشارك في أولمبياد الفيزياء الخليجي GPhO أربعة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بالمكتب، يتنافسون على الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الفيزياء المختلفة (الميكانيكا، ميكانيكا الأجسام الصلبة، ميكانيكا الهيدروليكية، الديناميكا الحرارية والفيزياء الجزيئية، الاهتزازات والموجات، الشحنة الكهربائية والمجال الكهربائي، التيار والمجال المغناطيسي، الموجات الكهرومغناطيسية، الفيزياء الكمية والنسبية، خواص المادة) في اختبار نظري صباح يوم 7 أكتوبر 2019.

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يشارك في مناهزات اللغة العربية الخليجي ثلاثة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول الأعضاء بالمكتب، يتنافسون على الإجابة عن مجموعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة في محاور الأدب واللغة (المفاهيم والمعارف النحوية والصرفية، مفاهيم ومعارف الإملاء والترقيم، المفاهيم والمعارف الأدبية والبلاغية، الكتابة الخطية والتعبيرية).