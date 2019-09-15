الحافلات المدرسية.. خطر على الطلبة في غياب الصيانة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

طالب أولياء أمور، يدرس أبناؤهم في مدارس حكومية، بإخضاع الطلبة لدورات تدريبية للتعامل مع حوادث الحافلات المدرسية من خلال الإمكانات المتوفرة داخل الحافلة، وكيفية إخلاء الحافلة واستخدام أدوات الأمن والسلامة الموجودة داخلها، وفي الوقت ذاته شددوا على أهمية تحديث وصيانة الحافلات المدرسية، لتفادي أية مخاطر على غرار الحوادث المتكررة لبعض الحافلات التي تنوعت بين حدوث حرائق لحافلتين خلال فترات قريبة بنهاية العام الدراسي الماضي وأخرى في بداية العام الدراسي، ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، وبين اصطدام مع شاحنة.

في المقابل، أشاد أولياء أمور بمعايير الأمن والسلامة التي توفرها الحافلات المدرسية للطلبة، لافتين إلى وجود مشرفين وسائقين بكفاءة عالية ولديهم خبرة كبيرة وحرص على سلامة الطلبة.

مشرف

من جانبها، قالت (ب. ش) ولية أمر يدرس أبناؤها في مدرسة ثانوية: يجب الاعتناء بصيانة الحافلات التي تنقل الطلاب، مع توفير مشرف داخل الحافلة يتولى الطلبة ويحد من السلوكيات التي تظهر خلال رحلات الذهاب والإياب.

وطالب (س. ز) ولي أمر، برفع معايير أمن والسلامة داخل الحافلات المدرسية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، خاصة أنه خلال تلك الفترة زادت حوادث الحافلات ورسخت تلك الحوادث داخل عقول الطلبة، فلا بد من تدريب الطلاب على كيفية إخلاء الحافلة واستخدام أدوات الأمن والسلامة الموجودة داخل الحافلة.

أدوات

وأوضحت (ز. ع) ولية أمر، أن الطلبة لا يعلمون ما هي الأدوات التي يمكن الاستعانة بها داخل الحافلة لإنقاذ أنفسهم أو لمساعدة الآخرين، فلا بد من الوقوف على حصر الأدوات التي يتم توفيرها داخل الحافلة ومنح الطلبة دورات تثقيفية بمختلف أعمارهم حول استخدام تلك الأدوات وأهميتها مثل المطرقة الخاصة بالزجاج وكيفية التعامل معها وغيرها من الأدوات.

وذكرت (ع. س) ولية أمر في الحلقة الثانية، أن اثنين من أبنائها يدرسون في المدارس الحكومية، واثنين يدرسون في المدارس الخاصة، ودعت إلى ضرورة تزويد الحافلات بأنظمة سلامة مرورية عدة منها وجود كاميرات وإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور عند وصول الطالب إلى المدرسة، وفي حال حدوث أي شيء خارج عن نطاق السائق يؤدي إلى تأخرهم في أي من الرحلات الذهاب والإياب من عرقلة السير أو حدوث عطل في الحافلة.

بدوره، ذكر ولي الأمر (م.س) يدرس ابنه في الحلقة الأولى، أن الحافلة المدرسية يوجد بها مشرفة وبها أنظمة أمن وسلامة عالية، ولكن المكيف ضعيف جداً، ما يؤكد أن تلك الحافلات تحتاج إلى صيانة، ولكن يوجد بداخلها كل المعايير التي توفر الأمن والسلامة للطلبة، كما أن المشرفة والسائق لديهما خبرة كبيرة ما يطمئنا على أبنائنا، مشيداً بالمؤسسات التعليمية وحرصها على سلامة الطلبة.