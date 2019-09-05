«التربية» تتيح منصة «أليكس» للرياضيات بالإنجليزية لطلبة المدرسة الإماراتية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة «أليكس» التعليمية لطلبة المدرسة الإماراتية، بدون مقابل وتعتبر من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي عالمياً لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية وتقدمها وزارة التربية والتعليم خصيصاً لطلبتها لصقل مهاراتهم والارتقاء بهم وذلك من الصف الرابع وحتى الحادي عشر.

وتعمل المنصة على مساعدة الطلبة في مادة الرياضيات وتطوير مستوياتهم عن طريق تقييمهم بشكل مستمر لترسيخ مفاهيم ومهارات مادة الرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاءت إتاحتها حرصاً على رفع كفاءة ومهارات طلبة المدرسة الإماراتية بما يواكب متطلبات المستقبل بادرت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل لطلبة المدرسة الإماراتية في المنصة لاستغلال العطلة الصيفية بما يعود بالنفع والفائدة على طلبتنا ومستقبلهم. وتتميز المنصة بتوفير العديد من المواضيع المتعلقة بالرياضيات باللغة الإنجليزية، وتركز على محاكاة فوائد الأسلوب الكتابي في حل المسائل مما يثري العملية التعليمية ويجعلها أكثر كفاءة، منصة تعمل على تقييم الطالب بشكل مستمر لتطوير مستوياتهم، تتيح المنصة للطلبة التواصل مع المعلم حول المحتوى في أي وقت، كما أنها تعمل على تطوير مهارات التعلم الذاتي والاعتماد على النفس، وتعمل على تطوير مهارات القراءة.

أجيال المستقبل

وتحرص وزارة التربية والتعليم على أن تكون «المدرسة الإماراتية» رائدة في إعداد أجيال المستقبل وخاصة أنها تتبع قالب تعليمي عالمي لجعل التعليم في الطليعة من خلال مواكبتها لأفضل النظم التعليمية العالمية التي تتوافق مع توجهات الدولة وخططتها المستقبلية، وتسهم في جعل خرجيها يتمتعون بقدرات شخصية عالية، ويضم هذا القالب مواهب ومهارات طلابية تنافس على أفضل مقاعد جامعات العالم، وتتحلي بيئة تعليمية وتعلمية جاذبه وتطبق استراتيجيات مطورة وأداء فعال ومتميز.

وتجري وزارة التربية والتعليم سلسة من التحسينات المستمرة التي تأتي ضمن الجهود التطويرية لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التعليمية على نظام التعليم بالدولة، بجانب وضع خطة شمولية لتهيئة البيئة التعليمية المواتية، والتي تصبو إلى الارتقاء بمستوى التعليم وبمخرجاته، حيث يمثل إتاحة برامج تعليمية لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية إحدى المبادرات المسرّعة والمساهمة مباشرةً في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتحديداً مؤشر زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين في أفضل جامعات العالم، والتي تسهم في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة بخلق جيل متميز قادر على مواكبة تطلعات الدولة المستقبلية.

استدامة الأنشطة

حرصت وزارة التربية والتعليم على استدامة أنشطتها الموجهة للطلبة مع إضافة أنشطة أخرى وتطويرها بحسب متطلبات المدرسة الإماراتية وأهلت الطلبة في مختلف المجالات التي تحاكيها تلك الأنشطة وذلك لضمان إرساء دعائم تعليم عصري مواكب يلبي متطلبات المستقبل إذ تتواصل الأنشطة على امتداد العام الدراسي وخلال أيام الإجازات ومنصة «أليكس» تقدم نشاطاً تعليمياً خلال فترة الإجازات ويهدف لتحقيق استثمار أمثل لأوقات الطلبة، ويراعي عنصر المواكبة لمضامين المناهج العلمية ضمن المدرسة الإماراتية.