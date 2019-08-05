«دبي العطاء» تدعم بحثاً حول التعليم السليم للأطفال المتأثرين بالأزمات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي العطاء»، كونها جزءاً من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن دعمها لمرحلة البحث والتصميم لمشروع يسعى لتوفير التعليم السليم المتواصل للأطفال، الذين توقف تعليمهم بسبب تسارع وتيرة الصراعات أو الأزمات الممتدة. ويركز البحث الذي يمتد لمدة عامين على كيفية تطوير إطار عمل عالمي لمنهج تعليمي ذي جودة يُعرف باسم «جواز سفر التعلم». ويشمل إطار العمل هذا الرياضيات، والعلوم، ومهارات القراءة والكتابة إضافة إلى مهارات التعلم الاجتماعي والعاطفي، كما سيتضمن مواد مرتبطة بالتعليم والتعلم، ونموذجاً للشهادات يتابع التقدم المحرز ويقيّم مخرجات التعلم. ويهدف «جواز سفر التعلم» إلى الحصول على اعتراف عالمي به كي يسهل توفير إطار تعلم متنقل للأطفال المهجرين سواء داخل بلادهم أو خارجها.

ويتضمن المشروع، الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف، عدداً من الشركاء الرئيسيين الذين يشكلون مجموعة المانحين المؤسسين، الذين سيقدمون الدعم المالي أو العيني. وتسهم دبي العطاء بمبلغ 1,102,050 درهماً فيما تقدم جامعة كامبريدج الموارد البحثية بشكل عيني، في حين التزمت شركة مايكروسوفت بتوفير منصة تعليمية رقمية مخصصة لدعم تشغيل واستخدام «جواز سفر التعلم». وتعد مساهمة دبي العطاء جزءاً من التزامها في العام الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتقديم 18.35 مليون درهم لمبادرة اليونيسيف «جيل طليق»، وهي شراكة عالمية جديدة للعمل مع الشباب ومن أجلهم. وستدعم مساهمة دبي العطاء بالتحديد ثلاثة أهداف بحثية: إتمام البحث التأسيسي لتطوير مخطط لإطار التعلم يتناسب مع حاجات الأطفال والشباب من اللاجئين والمهاجرين والنازحين؛ وتصميم تجربة أولية وفقاً لمقترحات البحث التأسيسي؛ وتشكيل مجموعة مرجعية عالمية تتألف من المتبرعين، وممارسي مهنة التعليم والأكاديميين.

وتعليقاً على هذا المشروع العالمي الرائد، قالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: «تؤثر حالات الطوارئ على عدد متزايد من الناس حول العالم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية والاجتماعية. ويُضطر السكان المهجرون، سواء داخل بلادهم أو خارجها، إلى مواجهة اضطراب تام في حياتهم. ويكون الأطفال دائماً الأكثر تأثراً، مع انقطاع تعليمهم أو تأخره، أو حتى توقفه في أسوأ الأحوال. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إطار عمل يمكن للأطفال المتأثرين بالأزمات من خلاله الحصول دون انقطاع على التعليم السليم.».