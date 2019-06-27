إعادة توزيع المدارس الحكومية في ديرة على المناطق السكانية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعدت وزارة التربية والتعليم مقترحاً لإعادة توزيع مدارس دبي الحكومية على المناطق السكنية في منطقة ديرة، ليطبق العام الدراسي المقبل 2019-2020، ويشمل المقترح دمج ونقل طلاب مدرسة الوحيدة للتعليم الثانوي بنين إلى مبنى المعهد الديني، وتوزيع طالبات الحلقة الثانية من مدرسة العذبة، وإحلال مدرسة الخلفاء الراشدين، وتحويل مبنى مدرسة عتبة بن غزوان حلقة أولى بنين إلى مبنى حلقة ثانية بنات.

وقامت الوزارة بعمل مسح ميداني سابق لكافة المدارس الحكومية، وحددت مدى صلاحية كل مدرسة والمدارس التي تحتاج لتطوير في مرافقها التعليمية، بناء على معايير عدة، منها العمر الإنشائي للمبنى، ومدى توفر المرافق المطلوبة في المنشأة التعليمية، والكثافة السكانية في بعض المناطق، فضلاً عن المناطق السكنية المستحدثة.

وجاء في مصفوفة المناطق السكنية «المقترح» الذي حصلت «البيان» على نسخة منه: «أن مدرسة المعارف للبنين ستخدم عدة مناطق منها «محيصنة 1 و3، والراشدية، ند الشبا، ورسان «المدينة العالمية» والواحة، والسيليكون، ورأس الخور، ومردف، والقرهود، وند الشبا 4، والورقاء 1»، وتضم 610 طلاب .

حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لها بواقع 720 طالباً، وكانت تضم في السابق نحو 442 طالباً. وأما مدرسة دبي الثانوية للبنين ستخدم مناطق: «النهدة 1-2، والمزهر 1-2، والمحيصنة 4، بالإضافة إلى مناطق طلبة النخبة والتخصصي لتضم 531 طالباً».

وستغطي مدرسة آمنة بنت وهب للحلقة الثانية والثالثة بنات ديرة القديمة والتي تضم: «شارع نايف، فريج المرر، البراحة، المطينة، النخيل، المرقبات، الرقة، بورسعيد، إلى جانب هور العنز والمنامة، الصفية، أبوهيل، الحمرية، الممزر، الوحيدة، منطقة حمدان، الرأس والنهدة 1-2»، لتضم في الحلقة الثانية 137 طالبة، وفي المرحلة الثانوية 106 طلاب.

مناطق

وتخدم مدرسة ماريا القبطية وفقاً للمقترح الجديد مناطق: «الطوار 1-2، عود المطينة1 «شعبية الديوان»، عود المطينة 2، عود المطينة 3 «شعبية الشرطة»، محيصنة 4، القصيص السكنية 1-2-3 والقصيص الصناعية 1-2-3-4» لتضم 647 طالبة، وأما مدرسة سكينة بنت الحسين ستضمن 495 طالبة من مناطق: «الورقاء 1-2، ند الحمر، ند الشبا 4، رأس الخور، ورسان «المدينة العالمية» واحة السيليكون والقرهود».

وتضم مدرسة أسماء بنت النعمان وفق المقترح الجديد للعام الدراسي المقبل 578 طالبة من مناطق: «المحيصنة 1-3، عود المطينة 1، المزهر 1-2، الطوار3»، وأما مدرسة هيا بنت الحسين فتضم 551 طالبة من مناطق: «الورقاء 3، مردف، الراشدية، ند شما، بالإضافة لمناطق طلبة النخبة».

وتضم مدرسة الواحة للحلقتين الثانية والثالثة 484 طالبة، منهم 68 طالبة للحلقة الثانية من مناطق: «العوير 1-2، الهباب 1-2»، و359 طالبة في الحلقة الثالثة لمناطق: «العوير 1-2، الهباب 1-2، الخوانيج 1-2، الورقاء 4».

وشمل المقترح مدرسة الكويت الحلقة الثانية بنات لتستوعب طلبة عدة مناطق هي: «الطوار 1-2-3، الورقاء 3، القصيص الصناعية 1-2-3-4، المحيصنة 1-3» لتضم 437 طالبة العام المقبل».

وأما مدرسة الألفية حلقه ثانية بنات فتخدم عدة أماكن هي: «محيصنة 4 والقصيص السكنية 1-2-3، وعود المطينة 1 وفلل الشيخ محمد بن راشد وعود المطينة 2-3، وتستوعب 597 طالبة»، ومدرسة الجاحظ تخدم مناطق: «الورقاء 4 والراشدية ومردف وند شما، وستضم 565 طالبة»، وأما مدرسة ند الحمر فتخدم: «ند الحمر والورقاء 1-2، ورأس الخور وواحة السيليكون، وورسان وند الشبا 4 والقرهود بالإضافة إلى مناطق طلبة النخبة».

وفي مقترح إعادة توزيع المدارس على المناطق السكنية جاء في الحلقة الأولى بنات 8 مدارس هي: «مدرسة العذبة وستضم عدة مناطق «الورقاء 1- عود المطينة - الخوانيج 1-2» وتستوعب 406 طالبات، وأما مدرسة الإبداع فتخدم طلبة كل من: «الطوار 2-3، ومردف والورقاء 3، وعود المطينة 1 ومحيصنة 1-3»، وتستوعب 647 طالبة.

خطة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن البيئة التعليمية عالية الجودة والمنشآت الخاصة بقطاع التعليم من مدارس وأصول وغيرها، تعد ضمن قائمة اهتمامات الوزارة بالغة الأهمية لكونها تشكل لبنة أساسية لبناء منظومة تعليمية تنافسية.

ولفتت إلى أن خطة تطوير الأبنية المدرسية ستضمن خروج المدرسة الإماراتية بحلة جديدة تلبي الطموحات، وبمواصفات عالمية تحاكي تطور المدرسة الإماراتية، إذ ستقوم الوزارة بدمج المدارس المتقاربة ورفع الكثافة الطلابية للمدرسة.