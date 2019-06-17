14 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم يخوضون امتحانات نهاية العام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يتقدم نحو 14 ألفاً و116 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم لامتحانات نهاية العام الدراسي منهم 349 طالباً في لجان الثاني عشر في دبي والمناطق الشمالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير كافة احتياجات الطلبة والعمل على تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعتري مسيرتهم التعليمية، والعمل على تسيير أمورهم بشكل سلس في كافة مراحلهم التعليمية، خاصة أوقات الامتحانات بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وحددت الوزارة عدة معايير ضمن دليل تطبيق الاختبارات العامة حول كيفية إجراء الامتحانات للطلبة من أصحاب الهمم؛ كلّ حسب حالته وحسب المادة موضع الاختبار، وهو ما يعكس حرص الوزارة على الاستمرار في إجراء المواءمات الخاصة بأصحاب الهمم بما يوفر لهم بيئة تعليمية دامجة جاذبة تراعي احتياجاتهم وشروط تطورهم الأكاديمي.

وتحرص الوزارة على تخصيص فريق من معلمي التربية الخاصة لمتابعة الطلبة خلال فترة الامتحانات وللتأكد من مراعاة المعايير التي حددتها الوزارة إزاء الفئة المعنية ويقوم المختصون بإعداد تقارير عن اللجان التي تنفذ في المدرسة لهؤلاء الطلبة.

ويتم تطبيق أساليب التقويم والامتحانات لطلبة أصحاب الهمم، وفقاً لطبيعة احتياجات كل فئة، إذ يتم تشكيل لجان خاصة لطلبة أصحاب الهمم بناء على حالة الطالب إذا استدعى الأمر ذلك، وذلك بتوصية من المدرسة وترفع الحالات لمديري النطاق وإدارة التقييم والامتحانات وإدارة التربية الخاصة، وخاصة أن هناك حالات تتطلب توفير شخص يقوم بالكتابة أو القراءة نيابة عن الطالب، كما تجيز الوزارة لتلك الفئة استخدام أدواتهم وأجهزتهم الخاصة بتكبير الكتابة وغيرها من الأدوات.

خطة

وتعمل المدارس مع تلك الحالات طوال العام على الخطة الفردية لكل طالب، حيث يتمّ اختيار المنهاج التربوي المناسب له بعد الوقوف على مستوى أدائه، ويتولى فريق مكون من معلم التربية الخاصة وإدارة المدرسة والاختصاصي النفسي والاجتماعي الخطة الفردية للطالب، فضلاً عن إدراج ولي الأمر في الفريق.