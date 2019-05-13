طلبة جامعة خليفة يحرزون المركز التاسع بين 104 جامعات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن حصول فريق الجامعة، والمكون من 12 طالباً من تخصصات هندسة الطيران والفضاء والهندسة الميكانيكية، على المركز التاسع من أصل 104 جامعات في مسابقة تصميم وبناء وتشغيل الطائرات بدون طيار 2019، والتي نظمها المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضاء في مدينة تكسون في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقد قام فريق جامعة خليفة بتصميم وتطوير طائرة بدون طيار، تعمل على الطاقة الكهربائية ويمكن التحكم بها عن بعد باستخدام الموجات الراديوية، حيث استطاعت الطائرة إتمام ثلاث مهمات إلزامية بشكل ناجح في المسابقة الدولية التي شهدت مشاركة أفضل الجامعات في العالم ومشاركة جامعة خليفة للمرة الثامنة على التوالي في الحدث السنوي الذي ينظمه هذا العام المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية وشركة «سيسنا» للطائرات وشركة «ريثيون» لأنظمة الصواريخ.

وتتطلب المسابقة من الطائرات المشاركة إتمام ثلاث مهمات بشكل ناجح. الأولى: القيام برحلة طيران لمسافة يتم تحديدها مسبقاً وهي 2000 قدم حاملة معها «قبة رادارية» متحركة، والثانية هي أن تقوم الطائرة بالطيران ثلاث دورات متبوعة بهبوط كامل، فيما تقتضي المهمة الثالثة أن تقوم الطائرة المشاركة في المسابقة بحمل أربعة مخزونات يصل وزن كل منها إلى حوالي 0.187 رطل والعمل على إسقاط واحدة منها في كل دورة، الأمر الذي يجعل مهام المسابقة لهذا العام تتسم بالصعوبة لما يتطلبه تصميم الطائرة من إمكانية طيّ الأجنحة، إضافة إلى حجمها الكبير وكيفية تشغيلها.

وقد قام فريق طلاب جامعة خليفة، والمكون من 20 طالباً وطالبة من تخصصات هندسة الطيران والفضاء والهندسة الميكانيكية، بالعمل معاً لتصميم وإنشاء الطائرة بدون طيار، وإثبات قدراتها في الطيران وذلك لإعدادها للمسابقة.

مباركة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «نبارك لفريق طلبة جامعة خليفة الذي حقق هذا الإنجاز الكبير في مسابقة مهمة مثل مسابقة التصميم والبناء والتشغيل 2019. يثبت هذا الإنجاز مستوى الكفاءات الموجودة لدى الطلبة، حيث يستفيد الطلبة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الأكاديمية مدعومة بالباحثين ومهندسي المختبرات في جامعة خليفة والتي بدورها لم تأل جهداً في توفير كل ما يحتاج إليه الطلبة لتحقيق التميز في مختلف المجالات. نأمل بأن يشكل هذا الفوز عامل تحفيز وتشجيع للطلبة لمواصلة تميزهم والوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المسابقات المحلية والعالمية».