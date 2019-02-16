ثلاجة ذكية تراقب تاريخ انتهاء صلاحية الطعام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ابتكرت طالبتان نموذجاً لثلاجة ذكية تراقب تاريخ انتهاء صلاحية الطعام، ‏ويهدف المشروع إلى استخدام الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا الحديثة لتوفير أجهزة ذكية تساعد على توفير حياة كريمة للمستخدم والحفاظ على البيئة بتوفير ثلاجات نظيفة وتحقق التنمية المستدامة والحفاظ على سلامة المستخدم عن طريق توفير حساسة ذكية تنبه المستخدم إلى الأطعمة المنتهية صلاحيتها وتوفر الجهد والوقت.

‏ونفذت المشروع الطالبتان أنفال عبيد مسعود وموزة خميس النعيمي تحت إشراف المعلمة موزة محمد عبد الله النقبي.

‏وأوضحت الطالبتان أن الأجهزة المستخدمة في الحياة تتطور بشكل سريع متماشية مع التطور التكنولوجي بمعنى أن التطور التكنولوجي القادم هو الذكاء ‏الاصطناعي وإنترنت الأشياء فكلاهما يهدف إلى تحسين حياة الإنسان عن طريق الأجهزة القادرة على اتخاذ قرارات، وأن واحداً من الأجهزة الذي يحتمل التنافس في هذا المجال هي الثلاجات.

تطبيق

وتكمن فكرة المشروع بأن الثلاجة متصلة بتطبيق هاتفي يستطيع المستخدم معرفة المتوفر من الأطعمة بداخلها وسهولة التعرف على صلاحية المنتج الذي يوجد بداخلها.

ولفتتا ‏إلى أنهما أعدتا استبياناً لمعرفة التوقعات وقياس آراء شرائح من المجتمع حول ‏المنتج، وأظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من الأفراد يرغبون في استبدال الثلاجة العادية بثلاجة ذكية مع ميزة تجعلها فريدة من نوعها وأكثر الخصائص المراد هي معرفة مدى صلاحية الأطعمة الموجودة بداخلها ومن خلال الاستبيان تبين أن المواصفات الإضافية التي يرغبون بها في الثلاجة الذكية إعطاء تنبيه في حال وجود أي عطل بها وتذكير صوتي للمنتجات التي نفدت صلاحيتها في الثلاجة.

تطوير

‏وذكرتا أن المشروع يمكن تطويره مستقبلاً بإنشاء قائمة البقالة تلقائياً وإعطاء نصائح للمستخدم حول صحة نظام غذائي صحي وتذكير صوتي بالمنتجات الغذائية التي نفدت في الثلاجة أو انتهت صلاحيتها واستخدام بصمة الوجه بحيث تصرف لكل شخص النظام الغذائي المناسب لها حسب حالته الصحية ومن الممكن تطبيق الفكرة لجميع أنواع الثلاجات والمفردات حسب طلب تحويل البرنامج الذكي إلى تطبيق محمود يمكن استخدام على أي ثلاجة وتوفير استهلاك الكهرباء عن طريق استخدام إضافة صديقة للبيئة مثل led.