جامعة الشارقة تحتفي بالخريجين المتفوقين

المصدر: الشارقة - البيان

كرم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الطلاب المتميزين والمتفوقين من خريجي الجامعة لفصل الخريف للعام الأكاديمي 2018-2019، الحاصلين على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، بحضور الدكتور عبيد بن علي المهيري العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية، كليات التقنية العليا، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي مدير كلية الشارقة للطالبات كليات التقنية العليا، وأحمد الرشيد المحامي والمستشار القانوني. والأستاذ الدكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاوا بكندا، والأستاذ الدكتور جونتر ماير رئيس مركز البحوث في شؤون العالم العربي، جامعة مينز، ألمانيا.

والأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أمريكا، والأستاذ الدكتور عبد الله حسين ملكاوي مدير جامعة فهد بن سلطان في المملكة العربية السعودية. ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والطلاب المكرمين وأسرهم.وقدم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة التهنئة لأبنائه من الطلاب المتميزين .

قائلاً: بكل فخر واعتزاز بكم، أقدم لكم أبنائي المتفوقين والمتميزين التهاني والتبريكات ولآبائكم وأمهاتكم وذويكم وأساتذتكم بإنجازات تفوقكم وتميزكم الذي كان ولا يزال يشكل أحد الأركان الرئيسة لتميز جامعة الشارقة عندما تفضل بتأسيسها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف مدير الجامعة موجهاً حديثه للخريجين قائلاً: أذكركم بأن أوطانكم تعتمد على أمثالكم من المتميزين والمتفوقين، لأنها تحتاج إلى إبداعكم وتميزكم لتزويدها بما أنتم أهل له في رسم وإبداع الخطط التنموية التي تمكنها من التقدم والتطور، وأوصيكم باكتساب المزيد من درجات العلم لأن من شأن ذلك أن يقدم لهذه الأوطان الأفضل دائماً، وكونوا على ثقة تامة بأن جامعتكم تفتح أبوابها دائماً لتستقبلكم لتلبي أية تطلعات علمية أو معرفية تحتاجونها.