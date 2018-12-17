150 من الطلبة يكتسبون مهارات الذكاء الاصطناعي في عجمان والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق الوطن المرحلة المتوسطة من برنامج «المبرمج الإماراتي» في إمارتي عجمان والعين، ذلك تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي»، والتي تستهدف مجموعة من الخريجين المتميزين من المرحلة الأولى، بهدف إعداد جيل من المبرمجين الإماراتيين المتمكنين من لغة البرمجة وتطبيقاتها. حيث يشارك في المرحلة المتوسطة من المبرمج الإماراتي 150 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة بعجمان والعين الذين تميزوا بأدائهم في المرحلة الابتدائية من البرنامج، وانتقلوا للمرحلة المتوسطة والتي ستعرّفهم بمهارات صناعة الألعاب والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى اطلاعهم على أهم الخطوات في إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي والممارسات المتعلقة بالأمن الإلكتروني وغيرها من المواضيع ذات الصلة بمجال البرمجة.

كما يهدف برنامج «المبرمج الإماراتي» إلى توفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس في الدولة تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة، وذلك عبر مراحل متكاملة من شأنها المساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية لدى الناشئة وتطوير قدراتهم لتكون جاهزة للتعامل مع متغيرات سوق العمل في المستقبل.

تطلعات

وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «نسعى من خلال هذا البرنامج المبتكر إلى تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى الاستثمار في الثروة البشرية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لصناعة مستقبل أفضل، حيث سنعمل من خلاله إلى تأسيس أجيال إماراتية تمتلك تكنولوجيا وأدوات قادرة على تلبية متطلبات المستقبل، ومواجهة تحدياته، وتحقيق الريادة في شتى المجالات».

يذكر أن برنامج «المبرمج الإماراتي» ضم منذ انطلاقته هذا العام 1250 طالباً وطالبة، وتم تأهيلهم في عدد من إمارات الدولة من خلال تطوير قدرات المشاركين، وإكسابهم المعارف ولغة العصر الحديث فيه عبر تقديم برامج تعليمية نظرية من خلال مجموعة من المحاضرات الصفية، والبرامج التعليمية باستخدام شبكة الإنترنت، وأخرى تطبيقية لإكسابهم مهارات تصميم البرامج.