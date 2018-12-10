«قضاء أبوظبي» تنظم حملة توعية لمحاربة التنمّر في المدارس

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، على مدى يومين محاضرات توعية لطالبات وأولياء الأمور في مدرسة خليفة «أ»، حول سلوك التنمر، وذلك في إطار حملة توعية تهدف إلى الحد من ظاهرة التنمر في المدارس وعلاج سلوكيات المتنمرين، إضافة إلى دعم ضحايا التنمر والحد من التأثير النفسي والمعنوي للتنمر الذي تعرضوا له.

وأوضحت دائرة القضايا، أنها تعمل وفق منهجية واضحة، على نشر التوعية بين طلاب وطالبات المدارس، بهدف تقديم الثقافة القانونية لهم وتربيتهم على احترام القانون ليكون جزءاً من شخصيتهم وسلوكهم التلقائي.

وكانت هند البدواوي الأخصائية النفسية في نيابة الأسرة والطفل بأبوظبي، قد قدمت محاضرة لأولياء أمور طلاب مدرسة خليفة «أ»؛ شرحت خلالها تعريف التنمر وأسبابه، والسمات الشخصية للمتنمر، والمؤشرات السلوكية لتعرض الطفل للتنمر. وفي ختام المحاضرة ناقشت البدواوي مع الحضور كيفية التعامل مع أبنائهم سواء كانوا متنمرين أو ضحايا للتنمر. كما قدمت البدواوي محاضرة لطالبات الحلقة الأولى بمدرسة خليفة «أ»، شرحت خلالها بأسلوب تفاعلي مبسط معنى الوعي الاجتماعي، وكيفية بناء علاقات اجتماعية إيجابية.

ثم شرحت للطالبات معنى المسؤولية الاجتماعية للفرد، وكيفية تحمل هذه المسؤولية عند المواقف المختلفة، موضحة أهمية أن يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته في التصدي للظواهر السلبية، ومنها التنمر. من جهتها تقدمت إدارة مدرسة خليفة «أ» بالشكر إلى دائرة القضاء في أبوظبي لتبنيها نشر التوعية القانونية بين طلاب وطالبات المدارس، مؤكدة أنها تلبي احتياجاً حقيقياً للطلاب في مرحلتي الطفولة والمراهقة.