7000 زائر لـ«نجاح أبوظبي» في يومه الأول

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، فعاليات الدورة 12 من معرض «نجاح أبوظبي 2018»، بمشاركة 165 جامعة عالمية من 20 دولة.

حيث شهد اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والزائرين، تخطى 7 آلاف زائر، فيما بلغ عدد المدارس التي نظمت زيارات إلى المعرض 99 مدرسة حكومية وخاصة.

وتفقد معالي وزير التسامح والدكتور علي النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وعدد من المسؤولين والسفراء أروقة المعرض وأجنحة الجامعات الوطنية.وأشاد معاليه بمعرض نجاح وحجم المشاركة الواسعة فيه من مختلف مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية، وكذلك التواجد الطلابي الكبير.

وقدّم ممثلو الجامعات لزوار المعرض من الطلبة وأولياء الأمور، شرحاً وافياً حول البرامج الأكاديمية المتاحة والتخصصات الجديدة.

منصات

وقال تامر النحاس مدير المعرض: «نحرص أن تكون الفعاليات التي ننظمها، بمثابة منصات خدمية تهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة تعليمياً ومهنياً، لتقديم المساعدة للطلبة وأولياء الأمور لاختيار أفضل الفرص التعليمية المؤهلة لسوق العمل». واستعرضت الجامعات المشاركة في المعرض فرص التحاق الطلبة المواطنين والمقيمين بها، وأهم برامج المنح الدراسية التي تقدمها للطلبة المتفوقين.

فيما عرضت جامعات أخرى خصومات كبيرة لزوار المعرض من قيمة المصروفات الجامعية. واستعرض جناح دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أهم برامج المنح والبعثات الدراسية التي تقدمها الدائرة للطلبة المتميزين من مواطني الدولة المتفوقين دراسياً في الصف الثاني عشر، أو الملتحقين بالجامعات الرائدة الموصي بها من قبل الدائرة داخل الدولة وخارجها.

وقامت الدائرة بتوزيع قائمة بأهم الجامعات خارج وداخل الدولة، بالإضافة إلى أهم شروط القبول والتسجيل في برنامج المنح وكذلك المستندات المطلوبة. ويشارك في المعرض هذا العام 26 جامعة أميركية، وقدم جناح الولايات المتحدة الأميركية للطلبة الراغبين في الدراسة شرحاً عن أبرز وأحدث التخصصات التي تقدمها الجامعات ووسائلها الدراسية.

برامج

وعرضت كلية دبي الإسلامية للصيدلة (أول كلية إسلامية لتدريس الصيدلة للفتيات)، أهم برامجها الدراسية والمنح التي تقدمها للطلبة، كما استعرضت فرص العمل التي توفرها للطلبة بعد الدراسة، وقدمت جامعة ميدل سيكس دبي منحاً دراسية للطلبة المتفوقين، تصل قيمتها إلى 90 ألف درهم.

كما استعرضت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أنواع المنح التي تقدمها للطلبة في مرحلة البكالوريوس، وأعلنت كلية ليكهاد الكندية عن تقديم منح بقيمة 30 ألف دولار كندياً للطلبة غير الكنديين. وشاركت جامعة زايد في معرض «نجاح»، حيث أكد الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، الحرص على المشاركة في المعرض لعرض برامجها العلمية والتعليمية التي تضاهي أفضل المعايير العالمية في التعليم والتأهيل والتدريب.

المشورة التعليمية

وأكد عدد من طلاب المدارس، أن زيارتهم لمعرض نجاح، تهدف إلى تكوين فكرة عن أهم البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعات الوطنية والدولية.

ووفر المعرض للزوار خدمة «المشورة التعليمية» قدمها عدد من ممثلي الجامعات العالمية ومديري قبول الجامعات المحترفين والمستشارين الأكاديميين، الذين أطلعوا الطلبة وأولياء الأمور على أفضل الفرص المتاحة في الجامعات العالمية والمحلية، وقدموا مقترحاتهم حول الأفضل للمستقبل التعليمي، والأنسب للمسيرة المهنية، من خلال الرد على كل أسئلتهم على الفور.

8 ورش تدريبية

ونظمت إدارة المعرض 8 ورش تدريبية ومحاضرة حول اختبارات «توفل» قدّمها خبراء من «إيمديست»، وأخرى عن اختبارات «آيلتس» قدمها محاضر من المعهد الثقافي البريطاني. وعقد المعرض ورشاً تدريبية تتناول المستقبل الأكاديمي للطلبة، إذ عقدت ورشة بعنوان «الدراسة في الخارج» تناولت أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار الجامعة.

وأخرى حول كيفية اختيار التخصص الدراسي والجامعة، و«ما يجب أن تعرفه قبل الذهاب للجامعة»، بالإضافة إلى ورشة بعنوان «أهمية الشغف في النجاح الوظيفي»، وأخيراً أهمية الدورات والتخصصات المعتمدة، والأنشطة اللامنهجية.

برنامج

تستعرض جامعة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض نجاح 2018 باقة من البرامج الأكاديمية والمبادرات التعليمية الجديدة التي ستضيفها إلى برامجها الدراسية التي تضم 44 برنامجاً معتمداً عالمياً على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه ضمن كلياتها الأربع.

وستتضمن التخصصات الجديدة برامج البكالوريوس في كل من العلوم في الهندسة الطبية الحيوية، العلوم في هندسة أمن الفضاء الإلكتروني، العلوم في الهندسة الصناعية، العلوم في هندسة البرمجيات، العلوم في الذكاء الصناعي وهندسة الروبوتات.وكشفت الجامعة عن قيامها أخيراً بتطوير وتحديث المناهج الدراسية للسنة الأولى، بهدف التركيز على مهارات العمل المستقبلية وترسيخ ثقافة الريادة والابتكا. أبوظبي - البيان