4 مجالات جديدة للتطوع في «علم لأجل الإمارات»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية ومسؤولة مبادرة «علم لأجل الإمارات»، عن إضافة 4 مجالات جديدة في مسار التطوع غير مدفوع الأجر ضمن المبادرة لفتح المجال أمام جميع أفراد المجتمع الراغبين في المشاركة والتي تعد غير محددة المدة الزمنية، وتشمل المجالات:

«التطوع لتدريس أبناء الشهداء، والتطوع لتدريس نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، والتطوع لتدريس أصحاب الهمم، والتطوع لتعليم الطلبة القراءة». كما تم فتح المجال للعمل التطوعي في شتى المجالات، وبلغ عدد المسجلين في المبادرة 463 متطوعاً و2603 معلمين للتدريس بنظام الاحتياط.

تجربة

وأضافت إن الوزارة طبقت بشكل تجريبي مجال المتطوعين لتعليم الطلبة في القراءة ويوجد 11 مواطنة متقاعدة انضممن للتطوع في هذا المجال وتم إخضاعهن لبرنامج تدريبي قبل عملهن كمتطوعات.

وأوضحت الحوسني أن مبادرة «علم لأجل الإمارات» شملت مسارين أحدهما التطوعي غير مدفوع الأجر، والثاني مسار العمل بمكافأة مالية، ويستهدف المسار خريجي الجامعات وأصحاب الخبرة والمتقاعدين للعمل كمعلمين احتياطيين «بدلاء»، إضافة إلى خريجي تخصصات هندسية وطبية محددة يتم تأهيلهم للعمل كمعلمين، كما تم استحداث فئة العسكريين المتقاعدين للعمل كضباط سلامة بمدارس الذكور.

وبينت أن الوزارة رفعت سقف المكافآت المالية لمعلمي الاحتياط حيث أقرت صرف 500 درهم عن كل يوم عمل في مرحلة رياض الأطفال وبحد أقصى 5 أيام في الأسبوع.

وحددت لمواد الأنشطة 100 درهم عن كل حصة دراسية وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع، كما حددت لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والعلوم الصحية ومهارات الحياة 120 درهماً عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع.

وأما مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والتربية الخاصة وعلوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال والتصميم الإبداعي والابتكار فخصصت صرف 150 درهماً عن كل حصة وبحد أقصى 30 حصة في الأسبوع.

معتبرة أن هذا سيساهم في جذب المتميزين ورفع كفاءة معلمي الاحتياط من خلال اختيارهم بعناية لضمان جودة المخرجات، كما أن الخريجين المواطنين الذين اجتازوا معايير القبول ينفذ لهم برنامج تدريبي خاص مبني على معايير ترخيص المعلم بهدف رفع كفاءتهم.

تدريب

وبينت الحوسني أنه يجري العمل على تأهيل المهندسين والتخصصات الطبية للعمل كمعلمين حيث تسعى الوزارة لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي وذلك من خلال وضع مجموعة من المعززات المادية والوظيفية لجذبهم وتأهيلهم للعمل كمعلمين.

ضباط سلامة

وقالت مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية ومسؤولة مبادرة «علم لأجل الإمارات» إن اختصاصيي الأمن والسلامة يتولون وضع خطة شاملة لجميع عناصر ومكونات ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية ومتابعتها.

وحددت الوزارة 5 مهام رئيسية هي: «وضع خطة شاملة لجميع العناصر ومتطلبات الأمن والسلامة في المدرسة، والإشراف على عمليات الإخلاء في المدرسة والتحقق من شروط الأمان لدخول وخروج الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة إلى المدرسة، والإشراف على سلامة الطلبة أثناء الخروج والدخول إلى المدرسة».

ويمنح المسار التطوعي الفرصة للمشاركين للتطوع في أكثر من 80 فرصة تندرج تحت 12 مجالاً، وتشمل المجالات وظائف تعليمية، وإدارية، وإعلامية، وأدبية، وتحكيم وتقييم، وتقنية، وتقديم الورش التدريبية، وفنية، إضافة إلى وظائف بالتعليم المستمر، وأعمال هندسية، واستشارات وإرشاد، ووظائف إشرافية.

وبينت الحوسني أن الإدارة أعدت خطة تدريبية مكثفة لتأهيل الملتحقين بالمبادرة بواقع 20 ساعة، ويرتكز البرنامج التدريبي على مهارات التطوع واستراتيجية تعليم القراءة الحديثة واختيار الكتاب المناسب والتنبؤ بأحداث القصة القادمة.

رؤية

تعتبر مبادرة «علّم لأجل الإمارات» من المبادرات الوطنية التي تسعى بشكل عام إلى التواصل والتعاون مع جميع فئات المجتمع الإماراتي، وذلك للمشاركة في تحقيق رؤية التعليم وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والبذل والعطاء من أجل خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى رفاه أفراده.

وتسهم المبادرة في تسهيل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين في التطوع أو العمل في قطاع التعليم، وتستهدف تحفيز القطاعين العام والخاص، وأصحاب الخبرة والمتقاعدين من المواطنين والمقيمين وخريجي الجامعات للتطوع في الوزارة لدعمهما في تحقيق استراتيجيتها واستراتيجية حكومة الإمارات.