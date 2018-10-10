«التربية» تعلن تنظيم آلية الدروس الخاصة

المصدر: ■ الشارقة - نورا الأمير

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنظيم آلية الدروس الخاصة بعد أن أتاح القانون تقديمها، وفق نظام يكفل رفع مستوى الطلبة وكفاءتهم الدراسية.

ويضمن قدرة المدرس الخاص على تطوير قدراته وتحسين نتائجه، كاشفة عن إطلاق النظام على مرحلتين، الأولى تشمل المعلمين العاملين في الوزارة، والثانية ستشمل جميع المعلمين المعتمدين في الدولة بنهاية السنة الحالية.

ويهدف النظام الجديد بحسب التعميم الذي تلقت إدارات المدارس نسخة منه إلى تيسير دعم الطلبة الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام أو المساعدة الأكاديمية في مواضيع محددة لتحقيق نتائج أفضل، وتأمين وسيلة تواصل آمنة بين أولياء الأمور والمعلمين مقدمي خدمة الدروس الخاصة بمعايير محددة لضمان الجودة وحسن التسيير.

وضمان التأكد من جودة أداء معلمي الدروس الخاصة من خلال تمكين أولياء الأمور من المساهمة في إبداء الرأي في جودة خدماتهم عبر نظام إلكتروني بمعايير دقيقة، كما تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مبدأ الشفافية وضمان العدالة بين الطلبة، إذ يمنع النظام الجديد تقديم الدروس الخاصة من قبل معلمين ينتمون إلى نفس المدرسة التي يدرس بها الطالب.

وأطلقت الوزارة على منصة «عِلم لأجل الإمارات» ركناً خاصاً بإجراءات التسجيل للمدرسين الراغبين في تقديم خدمة الدروس الخاصة وستكون هذه المنصة بمثابة قاعدة بيانات وطنية للمعلمين المؤهلين والمعتمدين، بحيث يتم تسجيل المعلمين المستوفين للشروط الواردة بالمنصة لضمان الجودة والتميز، ما يساعد أولياء الأمور على الحصول على الدعم المناسب لأبنائهم الطلبة والطالبات، مؤكداً حرصها على توفير كل فرص الدعم الممكنة لأولياء الأمور والطلبة بجميع مستوياتهم وقدراتهم وتزويدهم بكافة الأدوات المطلوبة لرحلة تعليمية آمنة وإيجابية. وثمن طلبة وأولياء أمور هذه الخطوة.