جامعة حمدان بن محمد تطلق نظام الإرشاد الأكاديمي الذكي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية نظام الإرشاد الأكاديمي الذكي للدارسين اعتباراً من الفصل الدراسي خريف 2018، لتكون بذلك أول جامعة في العالم العربي تتبنى نظاماً تعليماً ذكياً ومبتكراً جديداً يشكّل نقلة نوعية في مسار التعليم الذكي وتحديداً في ما يتعلّق بإرشاد الدارسين ومساعدتهم بطريقة إلكترونية تفاعلية على مدار الساعة.

وتعتبر الجامعة أول جامعة ذكية في العالم العربي، تعمل على ابتكار نظام تعليمي ذكي يساعد الدارسين في اختيار المسارات والمقررات التعليمية الصحيحة والمناسبة، بما يعزز مسيرة الجامعة في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القرن الحادي والعشرين، في حين يعتبر هذا النظام إحدى المبادرات النوعية التي تعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة باعتبارها النموذج الأفضل لمستقبل التعلم الذكي في العالم العربي.

ويمثل «نظام الإرشاد الأكاديمي الذكي» نتاج «مختبر الإبداع في مستقبل التعليم الذكي»، الذي يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره إحدى المبادرات المبتكرة التي تنضوي تحت مظلة «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتوفير منصة تفاعلية عالمية المستوى لتحفيز الابتكار وترسيخ جسور التواصل والتفكير الإبداعي في أساليب التعليم الذكي في العالم العربي.

ويعمل النظام المبتكر من خلال منهجية واضحة، على دعم تحقيق مكامن «الخطة الدراسية» التي يجب على كل دارس اتباعها واستكمالها للتخرّج، ومتابعة خطته الدراسية بطريقة محسنة.

وذلك باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بطريقة مدروسة تعتمد بشكل رئيس على «لوحة معلومات ذكية» مبتكرة تعمل على مساعدة الدارسين في اتخاذ القرارات المناسبة وإرشادهم في عملية انتقاء الدورات التعليمية والبرامج الأكاديمية التي تحاكي تطلعاتهم وتتناسب مع إمكاناتهم العلمية ونتائجهم الدراسية.

وذلك بناءً على البيانات والمعلومات الدقيقة والمتنوعة التي يدخلها الدارسون إلى اللوحة إلكترونياً وبطريقة سهلة وغير معقّدة.

ويشكل البرنامج نقلة نوعية على صعيد تفادي الأخطاء الشائعة عند التسجيل الجامعي، مقدماً منصة تفاعلية مبتكرة تشكل جسراً مباشراً لتعزيز التواصل بين الدارس ووكيل إرشادي ذكي ومركزي متوفّر على مدار الفصل الدراسي، وفي أي وقت ومن أي مكان، بما يضمن الحصول على نُصح دقيق ومتسق من شأنه توجيه الدارس ودعمه لاتخاذ قرارات واعية لتحقيق التميز الأكاديمي والعلمي.

التزام

وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»: «ينبثق نظام الإرشاد الأكاديمي الذكي عن التزامنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية بترسيخ دورنا المحوري كمركز رائد لاستشراف مستقبل التعليم في دولة الإمارات، عبر إرساء دعائم الابتكار والإبداع في صناعة المعرفة وتبنّي ثقافة التطوّر المستمر والمستدام.

في ظل الدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة. ومما لا شك فيه أن الخطوة النوعية تمهد الطريق أمام تسهيل رحلة الدارسين بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي».