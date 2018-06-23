وزارة التربية تعتمد إجابات الأسئلة الخاطئة للفيزياء «صحيحة»

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

علمت «البيان» بأن وزارة التربية والتعليم ستعتمد اجابات الأسئلة التي وردت بشكل خاطئ في امتحان الفيزياء للمسار المتقدم الذي تقدم له الطلبة منذ أيام «صحيحة» وستمنح الطالب الدرجة كاملة سواء أجاب عن السؤال أم لم يجب، حيث لم تكن الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات الـ3 للإجابة التي وردت في الأسئلة لأن أصل السؤال خطأ؛ ولذا اعتمدت وزارة التربية مؤخراً على نموذج الإجابة الذي عممته ليكون دليلاً لفرق التصحيح في تلك المادة ؛ ووجهت الوزارة باحتساب جميع الإجابات كإجابة صحيحة ويستحق الطالب درجة السؤال سواء أجاب الطالب أو ترك السؤال دون إجابة.

واحتوى دليل فرق التصحيح على عدد من التعديلات لمعالجة الأخطاء التي وردت في عدد من الأسئلة الامتحانية لتلك المادة والتي جاءت بلا إجابات.

وبناء على ما ورد من أخطاء وتعويضاً للطالب فقد أقرت الوزارة صحة إجابات بعض الأسئلة التي ورد فيها خطأ، ومنحت الدرجة كاملة للطالب في 4 أسئلة، معتبرة أنها صحيحة، ويستحق عليها الطالب درجة السؤال كاملة، فضلاً عن اعتمادها إجابات هي الأنسب والأقرب للإجابة الصحيحة في عدد من الأسئلة.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع الملاحظات الواردة من الميدان التربوي حول أوراق الاختبارات النهائية وتقييمها وأخذها في الاعتبار من جميع النواحي، بما يصب في مصلحة الطالب، إذ إن عملية التقييم مبنية على توخي الدقة ومرجعية وثيقة تحقق العدالة عند عملية التصحيح ومنصفة للطالب.

امتحانات

من جهة أخرى، يستأنف طلبة كافة الصفوف امتحانات نهاية العام الدراسي ويتوجه اليوم 27 ألفاً و469 طالباً وطالبة في الصف الثاني عشر لإكمال امتحاناتهم، حيث يتقدم اليوم طلبة الـ12 للمسار المتقدم لامتحان الرياضيات، وأما طلبة المسار العام يقدمون امتحان الفيزياء.

وتنتهي الامتحانات في 26 من الشهر ذاته للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمسار العام، وأما طلبة الثاني عشر المسار المتقدم فستنتهي في الـ27 من الشهر ذاته، أما اختبارات الصفوف من الأول حتى التاسع للمسار التخصصي فتنتهي في 25 من الشهر ذاته، وأما مسار النخبة للصف التاسع فتنتهي امتحاناتهم في 27 الشهر الجاري.

وخصصت الوزارة 225 لجنة لطلبة الـ12 على مستوى الدولة و10 مراكز لرصد وتقدير الدرجات بواقع مركز في كل إمارة، وأقرت الوزارة إجراء كافة الامتحانات ورقياً بدلاً من إجرائها إلكترونياً تجنباً لحدوث أي خلل.

حظر

ومن جانبها حظرت وزارة التربية والتعليم تصوير أو تداول الورقة الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الامتحان من خلال البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، ومن يخالف ذلك سيتخذ في حقه الإجراءات القانونية، وكانت وزارة التربية والتعليم عممت على المدارس أول من أمس تذكيرا بإيقاف خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني خلال فترة الامتحانات ويتم ذلك بشكل يومي حتى 27 من الشهر الجاري وذلك للحفاظ على أمن وسرية الامتحانات.