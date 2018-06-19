جامعة الإمارات تطور تقنية تطيل عُمر محركات الطائرات

المصدر: العين –داوود محمد

قام فريق بحثي في جامعة الإمارات العربية المتحدة بإجراء مشروع بحثي مهم من خلال تطوير نظام إلكتروني يكشف عن الشوائب الموجودة في وقود الطائرات إلكترونياً للمساعدة على حل العديد من المشكلات التي تتعلق بمجال النقل في جميع أنحاء العالم.

حيث يمكن لهذا النظام الإلكتروني الذي استغرق تطويره قرابة 18 شهراً تحليل عينة صغيرة من الوقود للكشف عن أية شوائب في أقل من جزء من الثانية.

وأكد الدكتور رشاد رمضان، من كلية الهندسة بجامعة الإمارات أن استخدام مثل هذا الجهاز في الإمارات، يعد أمراً مهماً للغاية لأن الطائرات تنتقل من مكان لآخر حول العالم، الأمر الذي يتطلب تعبئة الوقود في أكثر من مطار وأكثر من دولة، وتختلف نسبة تلوث الوقود من مطار إلى آخر حسب طرق التخزين المستخدمة.

وأضاف الباحث إنه إذا تعرض الوقود القديم إلى القليل من الرطوبة أو كمية قليلة من الماء، فإن الفطريات والبكتيريا تنمو فيه.

حيث يصبح الأمر عدوى مثلما يحدث في جسم الإنسان، ويمكن للفطريات والبكتيريا أن تنمو في الوقود مما يجعلها سبباً لتآكل وتدمير خزانات ومكونات المحرك وعلى خلاف السيارات، تعد عملية استبدال خزانات الطائرة مكلفة للغاية لوجودها في الأجنحة، كما يساعد الكشف عن وجود شوائب الوقود على التقليل من التآكل في خزانات وقود الطائرات، وبالتالي إطالة عمر المحرك.

ويأمل الباحث الحصول على براءة اختراع قريباً، وخاصةً أن النتائج الأولية للمشروع محفزة، في ظل وجود طرق أخرى للكشف عن شوائب الوقود، إلا أنها ليست حساسة كهذا الجهاز.