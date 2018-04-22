أحمد الفلاسي: تركيز الإمارات على أنشطة الفضاء استثمار في المستقبل

قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن تركيز دولة الإمارات على الأنشطة الفضائية، يعتبر بمثابة استثمار في المستقبل، حيث يحفز هذا النوع من الاستثمار، ويحقق المقدرات التكنولوجية والتعليمية والتطبيقات المتقدمة للمواد العلمية المنشودة، وبالتالي، ينعكس على تسارع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات الأخرى، فضلاً عما يوفره من عوائد وفوائد اقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من وكالة الإمارات للفضاء والقطاع الفضائي بالدولة، في فعاليات «ملتقى الفضاء الدولي»، الذي أقيم بولاية كولورادو الأميركية، بمشاركة نخبة من قادة القطاع العالميين، وممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء من جميع أنحاء العالم.

وترأس الوفد، الفلاسي، وضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، وعدد من المسؤولين والمهندسين.

وشارك الفلاسي في جلسة حوارية، ضمن فعاليات الملتقى، حول اقتصادات قطاع الفضاء الناشئة، وناقش خلالها الأثر المتسارع للأنشطة الفضائية في خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

واستعرض معاليه، إمكانات ومدى مساهمة القطاع في التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، إضافة إلى تسليطه الضوء على أهمية العمل والتعاون مع الأطراف الدولية في هذا القطاع الحيوي.

وقال معاليه إن استكشاف العالم من حولنا، يعتبر أسمى مغامرة تخوضها البشرية، وأعظمها أثراً في الموروث المعرفي وجودة حياة الناس جميعاً، فلا يمكن لأي مجتمع أو دولة، المساهمة في هذه المساعي النبيلة، وتحقيق مثل هذه المنفعة الجماعية، دون تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية حول العالم، خاصة حين يتعلق الأمر بالتبادل والنقل المعرفي، لتعزيز وتنمية المهارات المتقدمة التي يتطلبها تحقيق هذه الغاية.

وأوضح معاليه، أن «مسبار الأمل»، يعتبر أول مهمة لدولة الإمارات لاستكشاف المريخ، والمشروع الأساسي والأهم لاستكشاف الفضاء في الوقت الراهن، حيث سيلهم جيل الشباب في دولة الإمارات.من جانبه، قال الأحبابي إن المشاركة في الملتقى، أكدت عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع مختلف الدول حول العالم في قطاع الفضاء.

وكان وفد قطاع الفضاء الإماراتي، قد عقد على هامش الملتقى، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، مع ممثلين عن مجموعة من الوكالات والمنظمات الفضائية العالمية، من أبرزهم روبرت لايتفود رئيس وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بالإنابة، إضافة إلى بيونغ سون جونغ نائب وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى كوريا الجنوبية، وسيلفان لابورتيه رئيس وكالة الفضاء الكندية.