16 طالباً يباشرون التدريب في «علماء مستقبل الإمارات» بجامعة الخليج

باشر 16 طالباً وطالبة من مدارس خاصة في الدولة تدريبهم العملي المكثف في «برنامج علماء مستقبل الإمارات»، الذي تنفذه جامعة الخليج الطبية في عجمان لمدة ثلاث سنوات لتكوين جيل من العلماء.

مبادرة مجانية

وقال الدكتور حسام حمدي عميد جامعة الخليج الطبية صاحب فكرة المبادرة المجانية إن الطلبة الذين التحقوا بالبرنامج هم من مجموعة مدارس جيمس بالشارقة ودبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن الطلبة باشروا تدريبهم منذ شهر فبراير الماضي بواقع أربعة أيام في الشهر يتعرفون خلال الفترة المحددة إلى مبادئ وتقنيات وطرق البحث العلمي، ويتدربون على مختلف الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في البحث العلمي، علاوة على تكليفهم بإجراء بحوثهم العلمية الخاصة بهم، بعد توزيعهم ضمن مجموعات يناط بكل منها مهمة تحضير وكتابة بحث علمي في موضوع يتم الاتفاق عليه، وذلك تحت إشراف أحد أساتذة الجامعة.

وأوضح أن هيئة تدريسية من جامعة الخليج الطبية تشرف على تعليم وتدريب الطلبة المشاركين في برنامج «علماء مستقبل الإمارات»، تضم البروفيسور سالم شعيب، رئيس وحدة الوقاية من الأورام، والدكتورة رانيا زرور، أستاذ مساعد في علم الخلية، والدكتور فرانسيس اميرثاراج، عالم أبحاث، والدكتورة بريتي شيتي، أستاذ مساعد في علم الجينات، والدكتور في علم جينات الأورام الخبيثة جوثام فينكاتش، والدكتور مانجوناث نيماكايلو، أستاذ مساعد في علم الوراثة الخلوية، والدكتور وليد السيد الأستاذ المساعد في بيولوجيا الفم.

خبرات

واستعرض طلبة مشاركون في البرنامج، في لقاءات متفرقة، الخبرات والمهارات التي يتوقعون اكتسابها خلال مراحل التدريب، مؤكدين أنهم سيتلقون خبرات عملية وبحثية ستساعدهم في حياتهم العلمية.

وقالت سما البنا طالبة إماراتية من مدرسة ويلنغتون بدبي، إن البحث العلمي ومجالات العلوم كافة، وكل ما يتعلق بعلم الأمراض الوراثية تحديداً، يشكل شغفاً كبيراً بالنسبة لها، وجاء البرنامج ليمنحنها المهارات العملية والمعرفة في البحث العلمي ويعزز فرصها للنجاح في الجامعة.

بدوره أبدى الطالب جوا بونس، من مدرسة جيمس إنترناشونال في دبي، تقديره لهذه الخطوة التي أقدمت عليها جامعة الخليج الطبية في تأكيد منها لأهمية العلم والمعرفة ودور البحث العلمي في التطور والارتقاء، مشيراً إلى أنه يحلم بأن يغدو باحثاً علمياً في مجال طب النفس والعقل البشري.

وبدورها قالت الطالبة البريطانية روز ماري من مدرسة كلية الجميرا، يساعدني البرنامج على تحقيق حلمي بأن أصبح طبيبة أطفال متخصصة في العمليات الجراحية.