مركز شرطة حتا يزور المتقاعدين ضمن «ما قصرتوا»

المصدر: دبي - البيان

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زار العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، المتقاعدين من مرتب مركز شرطة حتا، ضمن مبادرة «ما قصرتوا» الهادفة لتكريم المتقاعدين في منازلهم، وذلك تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.

وثمن العقيد مبارك الكتبي الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات خدمتهم الطويلة، والتي أدوها في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان في دبي، وإسعاد المجتمع، مؤكداً أن جهودهم الاستثنائية أسهمت في تحقيق شرطة دبي العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأثنى العقيد الكتبي على إخلاص وتفاني الموظفين المتقاعدين في خدمة الوطن، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤى واستراتيجيات شرطة دبي، والارتقاء بخدماتها في مختلف المجالات التي عملوا بها، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المقبلة.

وتقدم المتقاعدون بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين شعورهم بالفخر والاعتزاز لخدمتهم الطويلة في مؤسسة أمنية عريقة عملوا فيها بجد واقتدار وتفانٍ، من أجل خدمة الوطن، وحرصوا على المساهمة في تعزيز الأمن والأمان فيه، وإسعاد كافة أفراد المجتمع، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.