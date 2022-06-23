خطط لجعل «آي سي دي بروكفيلد بليس» ضمن أول أبراج المكاتب في الحياد الصفري بالشرق الأوسط بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

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أعلن برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» المضي قدماً في خطوته التالية ضمن استراتيجيته الطموحة للاستدامة، التي تتمثل في أن يكون ضمن أول أبراج المكاتب تحقيقاً للحياد الصفري في البرج بحلول العام 2030، إضافة إلى السعي لتحقيق الحياد الكربوني خلال الوقت الراهن.

يتميز برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» بتميزه المعماري، وهو أكبر مبنى مكاتب يحصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد بلاتينيوم» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواءم مساعي الاستدامة الطموحة لبرج «آي سي دي بروكفيلد بليس» مع أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة المئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ومن خلال العمل الوثيق مع مجموعة «أيه إي إس جي»، الشركة المتخصصة بتقديم استشارات الطاقة والاستدامة، سيؤدي برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» دوراً ريادياً في تسريع مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق الحياد الصفري. وسيعتمد البرج تطبيق ممارسات مستدامة متطورة، تشتمل على تقليل مستويات الطلب على الطاقة وتنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز مستويات كفاءتها، وتقليل انبعاثات النطاق 3 من غاز الكربون. وبمجرد خفض انبعاثات الكربون التشغيلية إلى الحد الأدنى المطلق، سيتم تعويض الانبعاثات المتبقية من الكربون والتخلص منها. سيتم نشر تجربة «رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي» في عام 2023.

وسيتعاون برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» مع كل من الشركات الموجودة من المستأجرين والموردين لمعالجة الانبعاثات. كما وقع برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» على تعهد الحياد الكربوني للمباني التابع للمجلس العالمي للمباني الخضراء، الذي يُشيد بالإجراءات الريادية للشركات والمؤسسات والمدن والحكومات في معالجة انبعاثات الكربون التشغيلية وغير التشغيلية الصادرة عن قطاع البناء والتشييد.

قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد»: يعد تحويل البرج إلى مبنى خالٍ من الانبعاثات الكربونية خياراً ذكياً يعود بالنفع على المُلاك والشركات العاملة فيه، فبالإضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة من خلال بيئة عمل منخفضة الكربون، سيساعد المبنى بشكل كبير الشركات على تحقيق أهدافها البيئية وتقليل بصمتها الكربونية. نحتاج جميعاً إلى هذه الخطوة لتحقيق الحياد الصفري، وإحدى الطرق الفاعلة للشركات لتحقيق ذلك هو التخفيف من أثرها على البيئة في القطاع العقاري. عاقدون العزم على العمل معاً من أجل المساعدة في تحسين بيئتنا، وأن نصبح نموذجاً لمستقبل الإمارات المستدام.

وقال سعيد العبار، المدير التنفيذي لمجموعة العبار للطاقة والاستدامة: «فخورون بالعمل مع «آي سي دي بروكفيلد بليس» كشريك استشاري وتسريع وتيرة انتقالهم إلى مبنى يحقق الحياد الصفري. يواصل البرج الارتقاء بمعايير المحافظة على البيئة في المنطقة، وتعزيز مكانته الريادية في هذا المجال من خلال تبني أهداف وتطلعات الاستدامة الطموحة، ويعمل فريقنا من الخبراء بدأب على توفير الأساليب المبتكرة لدعم عملائنا في تسريع وتيرة تحقيق أهدافهم الطموحة نحو إزالة الكربون. يجب أن تكون نتائج تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حافزاً للجميع لاتخاذ خطوات فعّالة والعمل على حماية البيئة. ونأمل أن تُلهم تجربة «آي سي دي بروكفيلد بليس» المباني والشركات الأخرى عبر القطاعات والمناطق المختلفة في اتخاذ قرارات فعلية لإزالة الكربون من المباني».

ويعتزم البرج زيادة التنوّع البيولوجي ضمن تصميمه، ويشمل ذلك خططاً لتطوير مزرعة حضرية داخل مساحة 140 ألف قدم مربعة من المساحات الخضراء. وتصل مساحة المبنى الذي صممته شركة فوستر مع شركائها إلى 1.1 مليون قدم مربعة، ويحتوي على مجمع يضم أحدث المكاتب والمتاجر، ويمتد على مساحة تصل إلى 990.000 قدم مربعة، وتوفر أعلى مستويات الكفاءة ومرونة العمل. كما يضم المبنى مساحة مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم تصل إلى 160.000 قدم مربعة. يضم المبنى عدداً من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم، مثل أرنست ويونغ، وجوليوس بير، ولاثام وواتكنز، ويو بي إس. وتشرف على إدارة البرج شركة بروكفيلد لإدارة الأصول.