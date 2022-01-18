إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي مع الإمارات

المصدر: عواصم - وام

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توالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، باعتباره تهديداً لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني والقوانين الدولية، وأجمعت الإدانات، على الوقوف إلى جوار دولة الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد إرهاب الميليشيا الحوثية.

ودانت فرنسا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة وأدى إلى وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان، إن هذه الهجمات تهدد أمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار المنطقة، مؤكداً دعم فرنسا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات.كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في الدولة. ‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وقدمت المملكة، خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

اعتداء جبان

كما دانت مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي الجبان، واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية، واعتداءً سافراً على سيادة دولة الإمارات، ويبرهن على إصرار الميليشيا الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة، وأعربت الخارجية البحرينية، عن استنكار المملكة للاعتداء الحوثي الآثم، ووقوفها في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات، وتأييدها لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد الميليشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.

تحرك دولي

إلى ذلك، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها، يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيا، وضرورة تحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين، وأكدت الوزارة، وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

موقف ثابت

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات الشقيقة وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعبّرت عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف الأراضي الإماراتية، مؤكدة موقف سلطنة عُمان الثابت في رفض العنف واستهداف المدنيين.

وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل إرهابي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، وأعرب البيان، عن تعازي قطر لذوي الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل وللإمارات حكومةً وشعباً بالأمان والاستقرار.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مُؤكداً تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مُعرباً عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

استنكار وتضامن

وأدانت المملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعباً، بشدة، الهجوم الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، إن المملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً تدين بشدة الهجوم الآثم الذي شنته ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في الإمارات، وتعبر عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين، وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

كما أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالهجوم الإرهابي، وأكدت، وقوفها التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدان البرلمان العربي بشدة، الاعتداء الحوثي الإرهابي الجبان، مشيراً إلى أن ما حدث يمثل اعتداءً إرهابياً جباناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية، واعتداءً سافراً على سيادة دولة الإمارات، ويبرهن على إصرار الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة، وأكد البرلمان العربي، وقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات، وتأييده لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد الميليشيا التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة.

موقف عراقي

تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عبر خلاله عن إدانة واستنكار مجلس النواب العراقي بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت في الدولة، وأكد الحلبوسي، تضامن ووقوف جمهورية العراق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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