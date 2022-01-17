وزير خارجية البحرين يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال الاتصال الهاتفي أن مملكة البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد سعادته تضامن مملكة البحرين الكامل ووقوفها التام مع الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.

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