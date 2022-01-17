وزير خارجية اليمن يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.

وأكد معاليه خلال الاتصال الهاتفي إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية مشيرا إلى أنه يمثل تصعيدا غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة على المنشآت المدنية والمدنيين.

كما أكد معاليه موقف اليمن الثابت والداعم لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

وتقدم بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز