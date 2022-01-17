مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبوظبي

المصدر: وام

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دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله ميليشيا الحوثي مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وأدى إلى وقوع ضحايا مدنيين أبرياء.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته.. أن هذا الهجوم يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندته المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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