الأزهر يدين الهجوم الإرهابي علي منشآت مدنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر تضامن الأزهر مع دولة الإمارات؛ قيادة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ الإمارات، وأن يجنِّب أهلها كل مكروه وسوء، واثقا بأن الإمارات ستبقى أنموذجا وواحة للتسامح والإخاء والأمن والأمان مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا وداعيا للمصابين بالشفاء العاجل

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز