الخارجية اليمينة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الإمارات

المصدر: البيان

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية باقسى واشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة مما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة ثلاث اشخاص واصابة اخرين، وكذا اطلاق الميليشيات 4 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية واستطاعت قوات التحالف العربي من اسقاطها، مما يعد ذلك تصعيداً غير مسبوقاً واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات الحوثية بقواعد القانون الدولي الانساني والأعراف الدولية.

وتوكد الوزارة إن ذلك يدل على تخبط الميليشيات الحوثية واحباطها بعد الانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني وقوات العمالقة المسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات القتال بمأرب وشبوة، وضغط المجتمع الدولي على ميليشيات الحوثية بعد تحويلها للموانئ والمطارات التي تحت سيطرتها إلى قواعد عسكرية لادارة عملياتها الإرهابية في اطلاق الصواريخ وخطف السفن التجارية بما يهدد الامن والاستقرار الدوليين.

وتجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية الدنيئة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشاتهم الحيوية.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الابرياء متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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