المغرب تدين بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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أدانت المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، بشدة، الهجوم الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثيين الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان.. أن المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا تدين، بشدة، الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ، على المنشآت المدنية في الإمارات وتعبر عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

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