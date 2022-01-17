سامح شكري : أمن الإمارات يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

وعبر معاليه خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة جمهورية مصر العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد معاليه إدانة جمهورية مصر العربية لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها ودعمها لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

وشدد معاليه على موقف مصر الراسخ في دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات.

كما أكد معاليه على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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