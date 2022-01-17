وزير خارجية الكويت يؤكد تضامن بلاده التام مع الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وشدد معاليه خلاله الاتصال الهاتفي على إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكداً وقوف الكويت التام قيادة وحكومة وشعباً مع دولة الإمارات.

وعبر معاليه عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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