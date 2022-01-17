فيصل بن فرحان يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم اتصالا هاتفيا من سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم بالتعزية إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد سموه تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات العربية المتحدة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز