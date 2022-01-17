موريتانيا تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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دانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد وأقسى العبارات، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات، اليوم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج فى بيان نشرته اليوم الوكالة الموريتانية للأنباء.. وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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