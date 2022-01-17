"المجلس العالمي للتسامح"يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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أدان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم.

وأكد الجروان في بيان وقوف المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة شركائه وأعضائه من حول العالم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد مدى خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف صارم من أجل وضع حد للإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي الارهابية.

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