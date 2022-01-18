السودان يدين بشدة الاعتداء الحوثي الإرهابي على الإمارات

المصدر: وام

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دانت جمهورية السودان بشدة العدوان الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات.. واستنكرت هذا العمل الإرهابي السافر الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن هذا الاعتداء الآثم يتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكداً وقوف جمهورية السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها.. داعياً المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الارهابي بواسع مغفرته ورحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للفريق أول محمد حمدان دقلو لما أبداه من مشاعر صادقة وتضامن السودان الشقيق تجاه دولة الإمارات وشعبها.

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