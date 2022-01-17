بلينكن يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأكد معاليه خلاله الاتصال الهاتفي إدانة واستنكار الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

كما عبر معاليه عن تعازيه لدولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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