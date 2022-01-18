في اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية اليونان يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات

المصدر: وام

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تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتصالا هاتفيا من نيكوس ديندياس، وزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة.

وأدان وزير خارجية اليونان الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابي الجبان.

كما عبر نيكوس ديندياس عن خالص تعازيه في ضحايا هذا العمل الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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