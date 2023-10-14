حماس تعلن مقتل 9 أسرى لديها في غزة جراء هجمات إسرائيل

المصدر: د ب أ

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ، اليوم السبت، مقتل تسعة أسرى آخرين لديها في غزة جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع.

وقالت الكتائب ، في بلاغ عسكري ، :"نعلن مقتل تسعة من أسرى معركة طوفان الأقصى بينهم أربعة أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن تواجدوا فيها".

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن قصف إسرائيل على غزة أدى إلى مقتل أربعة من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأطلقت حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل يوم السبت الماضي تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل المستوطنات الاسرائيلية.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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