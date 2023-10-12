ولي العهد السعودي يبحث هاتفياً مع الرئيسين الإيراني والفرنسي التصعيد العسكري في غزة

المصدر: واس

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال اتصالين هاتفين، مع الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد العسكري في غزة.

وتلقى ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما أكد موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وتلقى ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

كما أكد سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمسّ حياتهم اليومية.

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