أردوغان: عمليات ترحيل السكان في قطاع غزة "غير مقبولة"

المصدر: أ ف ب

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ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بالأمر الإسرائيلي بإجلاء "جميع المدنيين" من مدينة غزة معتبرا أنه "غير مقبول".

وقال أردوغان إن "إرغام سكان غزة على النزوح خلال 24 ساعة غير مقبول"، في وقت يتوقع أن تشن إسرائيل هجوما بريا على القطاع الذي تسيطر عليه حماس ردا على هجوم الحركة غير المسبوق السبت على إسرائيل.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام رؤساء أفارقة في اسطنبول أن "قطع المياه والكهرباء والطعام عن مليوني شخص محاصرين في 360 كيلومترا مربعا مخالف لبديهيات القانون الإنساني".

وشدد على أن "غزة هي الضحية وهي مستضعفة، وهذه ليست حال إسرائيل".

وأكد أنه يجري مفاوضات بالاشتراك مع مصر من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وانتقد من جهة أخرى إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى المنطقة، معتبرا أن هذا القرار "لا يساهم في السلام".

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