ألمانيا تعلن إرسال طائرتين مسيّرتين حربيّتين إلى إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت ألمانيا، أمس، أنها وضعت في تصرّف إسرائيل طائرتين مسيّرتين حربيّتين من طراز «هيرون تي بي» لكي تستخدمهما الدولة العبرية في ردّها على الهجوم المباغت الذي شنّته عليها حركة «حماس»، السبت الفائت، انطلاقاً من قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن «إسرائيل أرسلت إلى الحكومة الفدرالية طلب دعم لاستخدام طائرتين بدون طيار من طراز هيرون تي بي».

وأضاف البيان أن «وزارة الدفاع أعطت موافقتها على استخدام (الطائرتين) بما يتّفق مع الطلب».

ووفقاً لمجلة «در شبيغل»، فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الفائت، عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تصع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع، لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن «القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حالياً خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان» في موقع في إسرائيل.

وبحسب «در شبيغل»، فقد أوقفت إسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب هجوم حماس، تدريب 16 طياراً ألمانياً سيعودون إلى بلدهم قريباً.

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