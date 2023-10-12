كتائب القسام تطلق سراح إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهما في غزة

المصدر: د ب أ

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو يُظهر إخلاء سبيل سيدة إسرائيلية وطفليها بعد احتجازهما في قطاع غزة لأيام.

وأظهر المقطع السيدة الإسرائيلية وهي تجتاز مع طفليها السياح الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، يرافقهم مسلحون من القسام.

وترك مسلحو القسام السيدة الإسرائيلية تدخل إلى السياج قبل أن يعودوا باتجاه غزة، بحسب المقطع القصير.

وشنَّت حماس، يوم السبت، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى»، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعقب ذلك، أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين، بينهم ضباط وجنود، واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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