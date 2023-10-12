الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة

المصدر: ​أ ف ب

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن العدد الإجمالي للنازحين من غزة بسبب الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطاع.

وأوضحت أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف، منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع عصر الأربعاء بمقدار 75 ألف شخص إضافي، ليصل إلى 338934 نازحاً.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد توعد، أمس، بسحق حركة حماس، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، في مقابل إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل.

وقال نتانياهو، في تصريح متلفز مقتضب: «حماس هي داعش، وسنسحقها وندمرها كما دمر العالم داعش»، محذّراً من أن كل عضو في الحركة سيكون «في حكم الميت».

وشنَّت حماس، يوم السبت، هجوماً غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى»، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

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