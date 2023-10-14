إسرائيل تمهل الهلال الأحمر الفلسطيني حتى 1300 بتوقيت غرينتش لإخلاء مستشفى القدس بغزة

المصدر: رويترز

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قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنها تلقت أمرا من القوات الإسرائيلية اليوم السبت يتضمن مهلة جديدة لإخلاء مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة تنتهي بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش (1600 مساء بالتوقيت المحلي).

وكان موعد نهائي مبدئي قد تحدد عند الساعة 0300 بتوقيت جرينتش (0600 صباحا بالتوقيت المحلي) وتم تمديده لاحقا.

ولكن الجمعية قالت في البيان إنها لا تستطيع إخلاء المستشفى، وإنها ملزمة بموجب تفويض إنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى.

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