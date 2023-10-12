أكدا أولوية حماية المدنيين.. رئيس الدولة والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي اليوم، أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية، في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كما بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتطرق الاتصال إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد.

وبحث سموه والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، علاقات الصداقة ومسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

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