ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1200 قتيل

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت إلى 1200 قتيل حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ شنت حركة حماس هجوما دمويا مباغتا على الدولة العبرية السبت الفائت، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني الخميس.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان تلاه أمام الصحافيين إن "عدد الشهداء بلغ قرابة 1200 شهيد وعدد الإصابات بلغ حوالي 5600 إصابة".

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