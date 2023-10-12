الاجتماع بحث تطورات الساحة الفلسطينية.. المرر يترأس وفد الإمارات المشارك بمجلس جامعة الدول العربية

المصدر: وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أمس بناء على طلب دولة فلسطين، برئاسة المملكة المغربية (رئاسة الدورة الحالية رقم (160) للمجلس الوزاري للجامعة العربية)، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر التصعيد الأخير غير المسبوق في قطاع غزة.

بحث الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتصعيد الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واعتمد قراراً تضمن تأكيد الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وإدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وضرورة حماية المدنيين، وإدانة ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حالياً من عدوان، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، وتأكيد أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب تحقيق السلام العادل وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، كما بحث الاجتماع تقديم مساعدات إغاثية وطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

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