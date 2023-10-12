أكد أن دعوتهم لمغادرتها لن تؤدي إلى السلام.. بوتين: غزة جزء من أرض الفلسطينيين التاريخية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن الدعوات الموجهة إلى الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدي إلى السلام، موضحاً أن «غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية».

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها قناة «آر تي عربية»: «من الصعب إعطاء تقييمات، هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخياً».

وأضاف: «كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة».

كانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر، في تصريحات لقناة «القاهرة» الإخبارية المصرية، إن «هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم».

وصرحت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، أول من أمس، أنه ليس لدى تل أبيب أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، مؤكدةً أن السلطات لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.

وأطلقت حركة «حماس»، السبت الماضي، عملية «طوفان الأقصى»، وتم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفَّذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

ورداً على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهدداً بتدمير حركة «حماس»، وتحويل غزة إلى خراب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز