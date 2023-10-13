الصين: سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين

المصدر: أ ف ب

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.

وقال وانغ بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل إن "جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين لإقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة عن مقتل 1799 فلسطينيًا بينهم 583 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ الهجوم الذي نفذته حماس السبت في إسرائيل.

وقالت الوزارة في حصلة جديدة عن "ضحايا العدوان الاسرائيلي لليوم السابع على التوالي استشهد 1799 مواطناً منهم 583 طفلًا و351 امرأة وإصابة 7388 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 1901 طفل و1185 امرأة".

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